Манифика выиграл гонку на 15 км в Ульрисехамне, Устюгов – четвертый - Советский спорт
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Лыжный спорт26 января 2019 15:42Автор: Липкин Антон

Манифика выиграл гонку на 15 км в Ульрисехамне, Устюгов – четвертый

Большунов занял седьмое место.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Морис Манифика стал победителем гонки на 15 километров свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

32-летний француз опередил на 1,1 секунды Симена Хегстада Крюгера из Норвегии. Третье место занял еще один норвежский лыжник – Дидрих Тонсет.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов финишировал четвертым, занимающий второе место в общем зачете Кубка мира Александр Большунов – седьмым.

Манифика одержал свою десятую победу в личных гонках на этапах Кубка мира и первую с 10 декабря 2017 года, когда он выиграл эту же дистанцию в Давосе.

Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
8-й этап
Мужчины
15 км (С)

1. Морис Манифика (Франция) – 34.55,4
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1,1
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – +8,7
4. Сергей Устюгов (Россия) – +11,2…
7. Александр Большунов (Россия) – +23,4
13. Андрей Мельниченко (Россия) – +44,6...
17. Александр Бессмертных (Россия) – +54,9
18. Евгений Белов (Россия) – +55,0...
31. Денис Спицов (Россия) – +1.14,2...
40. Максим Вылегжанин (Россия) – +1.37,5

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