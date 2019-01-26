Манифика выиграл гонку на 15 км в Ульрисехамне, Устюгов – четвертый

Лыжный спорт 26 января 2019 15:42 Автор: Липкин Антон

Большунов занял седьмое место.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Морис Манифика стал победителем гонки на 15 километров свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

32-летний француз опередил на 1,1 секунды Симена Хегстада Крюгера из Норвегии. Третье место занял еще один норвежский лыжник – Дидрих Тонсет.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов финишировал четвертым, занимающий второе место в общем зачете Кубка мира Александр Большунов – седьмым.

Манифика одержал свою десятую победу в личных гонках на этапах Кубка мира и первую с 10 декабря 2017 года, когда он выиграл эту же дистанцию в Давосе.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

8-й этап

Мужчины

15 км (С)

1. Морис Манифика (Франция) – 34.55,4

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1,1

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – +8,7

4. Сергей Устюгов (Россия) – +11,2…

7. Александр Большунов (Россия) – +23,4

13. Андрей Мельниченко (Россия) – +44,6...

17. Александр Бессмертных (Россия) – +54,9

18. Евгений Белов (Россия) – +55,0...

31. Денис Спицов (Россия) – +1.14,2...

40. Максим Вылегжанин (Россия) – +1.37,5