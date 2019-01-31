Легков объявил о переходе в биатлон

Лыжный спорт 31 января 2019 13:17 Регион: Татарстан

Олимпийский чемпион 2014 года лыжник Александр Легков заявил о своем желании принять участие в соревнованиях биатлонистов.

Легков собирается выступить в любительской биатлонной гонке, которая пройдет в рамках зимнего фестиваля «SNOW FEST» серии спортивных мероприятий TIMERMAN с 1-3 февраля в Альметьевске (Татарстан).

О своем желании поучаствовать в гонке лыжник сообщил организационному комитету мероприятия и отметил, что это послужит отличной разминкой перед лыжным марафоном фестиваля 3 февраля.

Напомним, что Александр Легков участвовал в Олимпийских играх в 2006, 2010 и 2014 годах. На Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золото в марафоне (50 км) и завоевал серебро в эстафете. В 2013 году выиграл многодневку "Тур-де-Ски". В сезоне 2012/13 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира. 6 апреля 2018 года Александр Легков объявил о завершении международной карьеры