Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом Специалист работал с командой в период с 2011 по 2017 год.

Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом. Об этом заявил отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил член национальной команды Йоханнес Дюрр, сообщает телеканал ARD.

Сам Хайгель эти обвинения отрицает и планирует подать на Дюрра в суд за клевету.

Напомним, зимой были дисквалифицированы ещё два бывших лыжника сборной Австрии.

Отметим, что один из них – Макс Хауке был задержан вр время переливания крови, что является нарушением антидопинговых правил.