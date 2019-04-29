Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом - Советский спорт
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29 апреля 2019 13:07Лыжный спортГичунцев Артур

Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом

Специалист работал с командой в период с 2011 по 2017 год.

Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом. Об этом заявил отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил член национальной команды Йоханнес Дюрр, сообщает телеканал ARD.

Сам Хайгель эти обвинения отрицает и планирует подать на Дюрра в суд за клевету.

Напомним, зимой были дисквалифицированы ещё два бывших лыжника сборной Австрии.

Отметим, что один из них – Макс Хауке был задержан вр время переливания крови, что является нарушением антидопинговых правил.

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