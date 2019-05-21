Группа Бородавко начала сбор в Крыму Тренировки продолжатся до 7 июня.

Лыжники сборной России из группы Юрия Бородавко приступили к подготовке к новому сезону, сообщает АСН «Тюменская арена».

Первый сбор команды проходит в Крыму, где спортсменам предстоит выполнить аэробно-силовую работу. В программе тренировок: поездки на велосипедах, силовая работа, походы и кроссы. Группа Бородавко будет готовиться в Крыму до 7 июня, после чего переедет в эстонский Отепя.

Добавим, что в состав группы Бородавко входят четырехкратный призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Большунов, трехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира Алексей Червоткин, бронзовый призер Олимпийских игр и двукратный бронзовый призер чемпионата мира Наталья Непряева, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина.