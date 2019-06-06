Французские спортсмены провели военные сборы в морской пехоте - Советский спорт
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06 июня 2019 12:39Лыжный спортСпирин Дмитрий

Французские спортсмены провели военные сборы в морской пехоте

Французские спортсмены приняли участие в военных сборах в морском пехотном полку.

Об этом сообщает «Газета.ру».

В течение двух суток лыжники, биатлонисты и сноубордисты базировались в городе Ванн. Им пришлось преодолевать полосу препятствий, заниматься скалолазанием, переправляться на надувных лодках и заниматься строевой подготовкой.

«Аккультурация военных ценностей имеет решающее значение в карьере наших спортсменов. Она способствует их интеграции в состав вооруженных сил и Национальной жандармерии, укрепляет их внутренние качества и дух сплоченности», - говорится в заявлении Национального центра оборонных видов спорта.

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