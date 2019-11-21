Олимпийская медалистка по лыжным гонкам Седова пропустит сезон

Лыжница Анастасия Седова пропустит предстоящий сезон в связи с беременностью.
«Мы все очень рады за Настю, потому что она ждет ребенка», – приводит ТАСС слова Маркуса Крамера.
Седова является бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане в лыжной эстафете и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
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