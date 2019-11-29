FIS дисквалифицировала Полторанина на четыре года за допинг Спортсмен обвиняется в применении кровяного допинга.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала казахстанского лыжника Алексей Полторанина на четыре года, об этом сообщает пресс-служба организации.

Также на четыре года наказаны эстонские лыжники Андрус Веэрпалу, Карел Таммъярв и Алго Кярп. Все спортсмены обвиняются в применении кровяного допинга.

Напомним, скандал разгорелся во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, когда лыжники были задержаны во время антидопингового рейда. Их подозревали в переливании крови.

32-летний Полторанин является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Веэрпалу 48 лет, он завоевывал золотые медали на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2006 года в Турине.Также он является двукратным чемпионом мира.