Клэбо – победитель гонки преследования на 15 км в Руке, Большунов – 5-й

В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась гонка мужская преследования на 15 км свободным стилем.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 35 минут и 29,7 cекунды. Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен, отставший на 1,8 секунды.
На третьей строчке финн Ийво Нисканен – он проиграл лидеру 11,1 секунды.
Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший с пятым результатом.
Кубок мира
Рука (Финляндия)
Мужчины. Свободный стиль. 15 км.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35:29.7.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +1.8.
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – +11.1.
4. Пол Голдберг (Норвегия) — +47.9
5. Александр Большунов (Россия) – +48.3…
10. Сергей Устюгов (Россия) — +1:39.0
11. Андрей Ларьков (Россия) — +1:40.8.
18. Иван Якимушкин – +2,33,5…
20. Артем Мальцев – +2.41,0
21. Илья Порошкин – +2.42,6
22. Андрей Мельниченко – +2.44,9…
44. Илья Семиков – +4.06,5…
63. Глеб Ретивых (все – Россия) – +6.04,5.