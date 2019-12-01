Клэбо – победитель гонки преследования на 15 км в Руке, Большунов – 5-й - Советский спорт
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01 декабря 2019 14:37Лыжный спортКорегин Владислав

Клэбо – победитель гонки преследования на 15 км в Руке, Большунов – 5-й

Россиянин отстал от норвежца на 48,3 секунды.

В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась гонка мужская преследования на 15 км свободным стилем.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 35 минут и 29,7 cекунды. Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен, отставший на 1,8 секунды.

На третьей строчке финн Ийво Нисканен – он проиграл лидеру 11,1 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший с пятым результатом.

Кубок мира

Рука (Финляндия)

Мужчины. Свободный стиль. 15 км.

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35:29.7.

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +1.8.

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – +11.1.

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +47.9

5. Александр Большунов (Россия) – +48.3…

10. Сергей Устюгов (Россия) — +1:39.0

11. Андрей Ларьков (Россия) — +1:40.8.

18. Иван Якимушкин – +2,33,5…

20. Артем Мальцев – +2.41,0

21. Илья Порошкин – +2.42,6

22. Андрей Мельниченко – +2.44,9…

44. Илья Семиков – +4.06,5…

63. Глеб Ретивых (все – Россия) – +6.04,5.

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