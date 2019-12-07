Йохауг одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира

Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Победительница показала результат 42 минуты и 35 секунд.
Второе место заняла американская лыжница Джессика Диггинс, отставшая на 1 минуту и 8 секунд, замкнула тройку призеров Хайди Венг, также представляющая Норвегию (+1.19,1).
Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла одиннадцатое место.
Кубок мира. Второй этап
Женщины
Скиатлон 7,5 + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 42.35,3
2. Джессика Диггинс (США) - отставание 1.08,3
3. Хайди Венг (Норвегия) - 1.19,1…
11. Наталья Непряева - 2.29,6…
15. Лидия Дуркина - 3.07,2...
20. Алиса Жамбалова - 3.29,3...
24. Яна Кирпиченко - 3.35,2...
30. Диана Головань - 4.01,2...
31. Анна Нечаевская - 4.07,0...
37. Ольга Царева (все — Россия) - 4.35,8.