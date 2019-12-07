Йохауг одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира Соревнования проходят в Лиллехаммере.

Загрузка... Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Победительница показала результат 42 минуты и 35 секунд. Второе место заняла американская лыжница Джессика Диггинс, отставшая на 1 минуту и 8 секунд, замкнула тройку призеров Хайди Венг, также представляющая Норвегию (+1.19,1). Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла одиннадцатое место. Кубок мира. Второй этап

Женщины

Скиатлон 7,5 + 7,5 км 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 42.35,3 2. Джессика Диггинс (США) - отставание 1.08,3 3. Хайди Венг (Норвегия) - 1.19,1… 11. Наталья Непряева - 2.29,6… 15. Лидия Дуркина - 3.07,2... 20. Алиса Жамбалова - 3.29,3... 24. Яна Кирпиченко - 3.35,2... 30. Диана Головань - 4.01,2... 31. Анна Нечаевская - 4.07,0... 37. Ольга Царева (все — Россия) - 4.35,8.