Норвежские лыжницы победили в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере Норвежки Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохеуг и Хейди Венг преодолели дистанцию за 1 час 02 минуты 22,4 секунды.

Загрузка... Вторыми стали лыжницы из США (+48,9 секунды). Третьими финишировали представительницы Швеции (+1.19,7). Российская команда (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) заняла шестое место (+2.25,5). Отметим, что еще одна команда от России (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань) стала седьмой (+2.26,3).