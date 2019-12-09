Елена Вяльбе: Нельзя опускать руки, нужно идти до конца В Лозанне состоялось заседание исполкома WADA.

Загрузка...

Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала санкции WADA.

«Очень печальная новость. Отстаивать наши права уже должны РУСАДА и, безусловно, наш национальный олимпийский комитет. Руки нельзя опускать. Нужно идти до конца. Нельзя распоряжаться так судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще», - заявила Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.