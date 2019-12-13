Президент норвежской лыжной федерации принес извинения Вяльбе Санкции WADA по отношению к российскому спорту не затрагивают Кубок мира по лыжным гонкам.

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте извинился перед президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Да, он извинился», - приводит слова Вяльбе TV2.

Ранее Ресте заявил, что полностью поддерживает решение WADA в отношении российских спортсменов, но при этом считает необходимым распространить санкции и на этапы Кубка мира.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Российским спортсменам на четыре года запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, Россия не может проводить крупные международные турниры, а также подавать заявки на их проведение.