Президент норвежской лыжной федерации принес извинения Вяльбе - Советский спорт
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13 декабря 2019 12:13Лыжный спортНечаев Юрий

Президент норвежской лыжной федерации принес извинения Вяльбе

Санкции WADA по отношению к российскому спорту не затрагивают Кубок мира по лыжным гонкам.

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте извинился перед президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Да, он извинился», - приводит слова Вяльбе TV2.

Ранее Ресте заявил, что полностью поддерживает решение WADA в отношении российских спортсменов, но при этом считает необходимым распространить санкции и на этапы Кубка мира.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Российским спортсменам на четыре года запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, Россия не может проводить крупные международные турниры, а также подавать заявки на их проведение.

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