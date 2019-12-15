Йохауг выиграла гонку свободным стилем на третьем этапе Кубка мира

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на третьем этапа Кубка мира в Давосе.
Она финишировала с преимуществом в 30,6 секунды над своей соотечественницей Хайди Венг. Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс (+36.4).
Лучшей из россиянок стала Екатерина Смирнова, занявшая 15-е место (+1.37,6).
Кубок мира. 3-й этап. Давос (Швейцария)
Женщины. Свободный стиль. 10 км
1. Тереза Йохауг – 25.02,7
2. Хайди Венг (обе – Норвегия) – отставание 30,6
3. Джессика Диггинс (США) – +36,4…
15. Екатерина Смирнова – +1.37,6…
17. Наталья Непряева – +1.44,7…
20. Нина Дуботолкина – +1.51,6…
22. Алиса Жамбалова – +1.58,0…
26. Яна Кирпиченко – +2.05,0…
40. Ольга Царева – +2.23,0…
60. Лидия Дуркина (все – Россия) – +3.06,2.