Йохауг выиграла гонку свободным стилем на третьем этапе Кубка мира Россиянки не смогли попасть в десятку лучших.

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на третьем этапа Кубка мира в Давосе.

Она финишировала с преимуществом в 30,6 секунды над своей соотечественницей Хайди Венг. Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс (+36.4).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Смирнова, занявшая 15-е место (+1.37,6).

Кубок мира. 3-й этап. Давос (Швейцария)

Женщины. Свободный стиль. 10 км

1. Тереза Йохауг – 25.02,7

2. Хайди Венг (обе – Норвегия) – отставание 30,6

3. Джессика Диггинс (США) – +36,4…

15. Екатерина Смирнова – +1.37,6…

17. Наталья Непряева – +1.44,7…

20. Нина Дуботолкина – +1.51,6…

22. Алиса Жамбалова – +1.58,0…

26. Яна Кирпиченко – +2.05,0…

40. Ольга Царева – +2.23,0…

60. Лидия Дуркина (все – Россия) – +3.06,2.