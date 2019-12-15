Йохауг выиграла гонку свободным стилем на третьем этапе Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 14:59Лыжный спортКорегин Владислав

Йохауг выиграла гонку свободным стилем на третьем этапе Кубка мира

Россиянки не смогли попасть в десятку лучших.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на третьем этапа Кубка мира в Давосе.

Она финишировала с преимуществом в 30,6 секунды над своей соотечественницей Хайди Венг. Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс (+36.4).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Смирнова, занявшая 15-е место (+1.37,6).

Кубок мира. 3-й этап. Давос (Швейцария)

Женщины. Свободный стиль. 10 км

1. Тереза Йохауг – 25.02,7

2. Хайди Венг (обе – Норвегия) – отставание 30,6

3. Джессика Диггинс (США) – +36,4…

15. Екатерина Смирнова – +1.37,6…

17. Наталья Непряева – +1.44,7…

20. Нина Дуботолкина – +1.51,6…

22. Алиса Жамбалова – +1.58,0…

26. Яна Кирпиченко – +2.05,0…

40. Ольга Царева – +2.23,0…

60. Лидия Дуркина (все – Россия) – +3.06,2.

Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Экхофф выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира Александр Логинов: Темп Йоханнеса Бе никто поддержать не может Известен состав мужской сборной России на эстафету
«Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе» До 76-й сминуты «быки» достойно сражались в Испании, но, пропустив первый мяч после розыгрыша углового, бросили играть и нарвались на разгром. 12.12.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацик проведет бой 15 декабря Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш Валуев прокомментирует поединок между Кокляевым и Емельяненко
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 08:55 Хоккей Трофименко Кирилл
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Алина все. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
15:22 Футбол Фредди Юнгберг: Нужно время для того, чтобы «Арсенал» снова выигрывал трофеи
15:13 Хоккей Александр Кожевников: В действиях сборной России не хватает агрессии
14:59 Лыжный спорт Йохауг выиграла гонку свободным стилем на третьем этапе Кубка мира
14:56 Баскетбол ЦСКА обыграл «Астану»
14:47 Хоккей Сборная России объявила состав на матч с Финляндией
14:37 Биатлон Экхофф выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира
14:32 Фигурное катание Алина Загитова: Я не планирую останавливаться и тем более уходить
14:20 Фигурное катание Плющенко в ответ Тутберидзе: Напомните, кстати, кого вы воспитали с нуля?
14:13 Конькобежный спорт Варвара Барышева: Команда показывает стабильно высокие результаты на этапах Кубка мира
13:58 Футбол «Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски
13:47 ММА На турнире UFC 245 три бойца получили перелом челюсти
13:41 Биатлон Поршнева – победительница масс-старта на втором этапе Кубка IBU
13:36 Футбол Болельщики «Тамбова» признали Мелкадзе лучшим игроком команды по итогам первой части сезона
13:23 Футбол Мораес продлил контракт с «Шахтером»
13:17 Конькобежный спорт Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира
13:01 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Я всегда был уверен, что смогу тренировать «МЮ»
12:55 Гандбол Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира
12:38 Футбол Лукас Моура: С Моринью «Тоттенхэм» может выиграть трофей
12:38 ММА Ян получил дополнительный бонус за нокаут Фэйбера
12:23 Футбол Флик - об игре Коутиньо: Это был высший класс
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Чиновники оказались главными коррупционерами в Ростовской области
Итоги недели: Послания не в бутылке, Атлант — Титаны нового поколения в Уфе
«Белогорье» прервало серию поражений и обыграло новокуйбышевскую «Нову»
На пожаре в Орске погибла 12-летняя девочка (18+)
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика