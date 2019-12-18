«Красногорская лыжня» отменена из-за плохих погодных условий Соревнования проводятся с 1968 года в подмосковном Красногорске.

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Ежегодные соревнования «Красногорская лыжня», которые должны были пройти 25-29 декабря, отменены из-за отсутствия снега, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Турнир, на котором должны были выступить лыжники сборной России, не попавшие в число участников многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», которая пройдет с 28 декабря по 5 января,

является отборочным на этапы Кубка мира.

Соревнования включают в себя по четыре вида гонок у мужчин и женщин - индивидуальный спринт и индивидуальная гонка свободным и классическим стилем. В прошлом году участие в турнире приняли более 300 человек.