Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски» В многодневке выступят восемь мужчин и семь женщин.

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Федерация лыжных гонок России на своем официальном сайте опубликовала состав команды на многодневку «Тур де Ски».

Сборная России:

мужская команда: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов Сергей Устюгов и Иван Якимушкин;

женская команда: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева и Анна Нечаевская.

Отметим, что «Тур де Ски» из семи этапов пройдет с 28 декабря по 5 января в Швейцарии и Италии.

В сезоне-2016/2017 победителем «Тур де Ски» стал Устюгов. Ранее из российских лыжников гонку выигрывал Александр Легков.