Йохауг выиграла первую гонку «Тур де Ски», Непряева – шестая Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде, преодолев дистанцию за 28 минут 12,1 секунды.

Загрузка... Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (отставание 12,3 секунды), тройку лучших замкнула шведская спортсменка Эбба Андерссон (+12,9). Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, показавшая шестой результат (+40,1). Добавим, что Алиса Жамбалова стала 25-й (+1.15,2), Яна Кирпиченко – 34-й (+1.48,2), Анна Нечаевская показала 35-й результат (+1.48,3), Лидия Дуркина – 47-й (+2.24,2), Анна Жеребятьева – 51-й (+2.29,3), а Диана Головань – 68-й (+3.51,3).