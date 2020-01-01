Непряева стала четвертой в гонке преследования в Тоблахе Победу одержала Остберг.

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Двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флюгстад Остберг выиграла гонку преследования на десять километров классическим стилем в Тоблахе в рамках четвертого этапа «Тур де Ски».

29-летняя норвежская лыжница опередила двух соотечественниц Терезу Йохауг и Хайди Венг, которая на 0,1 секунды опередила Наталью Непряеву из России. В топ-20 также попала еще одна российская лыжница – Яна Кирпиченко, занявшая 16-е место.

В общем зачете продолжает лидировать Йохауг. Остберг и Непряева отстают от нее на 22 секунды.

Пятый этап – масс-старт на десять километров классическим стилем – пройдет 3 января в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Тоблах (Италия)

«Тур де Ски»

4-й этап

Женщины

Гонка преследования

10 км (К)

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.51,5

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – +0,4

3. Хайди Венг (Норвегия) – +27,2

4. Наталья Непряева (Россия) – +27,3…

16. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.54,4...

22. Алиса Жамбалова (Россия) – +2.58,5...

33. Анна Жеребятьева (Россия) – +3.24,6

34. Лидия Дуркина (Россия) – +3.25,6...

36. Диана Головань (Россия) – +3.32,8...

40. Анна Нечаевская (Россия) – +3.58,0

Общий зачет: 1. Йохауг – 1:22.05. 2. Остберг – +0.22. 3. Непряева – +0.22.