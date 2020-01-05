Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски», Непряева заняла второе место

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».
Второе место досталось Наталье Непряевой. Несмотря на то, что россиянка на последнем этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме финишировала четвертой в 10-километровой гонке, этого результата хватило российской лыжнице, чтобы опередить норвежек Ингвильд Остберг и Хейди Венг.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Общий зачет. Женщины
1.
Тереза Йохауг
Норвегия
2:28.18.6
2.
Наталья Непряева
Россия
+1:11.1
3.
Ингвильд Остберг
Норвегия
+1:17.5
4.
Хейди Венг
Норвегия
+1:37.3
5.
Астрид Якобсен
Норвегия
+2:13.4
6.
Тереза Штадлобер
Австрия
+4:34.1
7.
Сади Бьорнсен
США
+4:40.6
8.
Катарина Хенниг
Германия
+4:40.9
9.
Джессика Диггинс
США
+4:44.1
10.
Тириль Венг
Норвегия
+5:07.1
21.
Яна Кирпиченко
Россия
+10:02.2
24.
Алиса Жамбалова
Россия
+11:11.2
26.
Лидия Дуркина
Россия
+12:12.2
29.
Анна Нечаевская
Россия
+13:06.7
33.
Диана Головань
Россия
+15:39.5
35.
Анна Жеребятьева
Россия
+16:11.1
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