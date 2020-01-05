Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски», Непряева заняла второе место Женщины завершили выступления на лыжной многодневке.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Второе место досталось Наталье Непряевой. Несмотря на то, что россиянка на последнем этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме финишировала четвертой в 10-километровой гонке, этого результата хватило российской лыжнице, чтобы опередить норвежек Ингвильд Остберг и Хейди Венг.

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