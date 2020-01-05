Крюгер стал победителем заключительного этапа «Тур де Ски», Большунов финишировал третьим В Италии завершилась популярная лыжная многодневка.

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В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился заключительный этап многодневки «Тур де Ски» в соревнованиях мужчин. Победителем гонки на 10 км с общим стартом стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, показав результат 30 минут и 55 секунд. Вторым к финишу пришел другой представитель сборной Норвегии Сьюр Рете, проиграв победителю 13,9 секунд. Россиянин Александр Большунов показал третий результат, но это было гораздо важнее, ведь таким образом он выиграл общий зачет.

Большунов «привез» целых 70 секунд преимущества норвежцу Йоханнесу Клэбо, который лидировал перед заключительным этапом. Клэбо на гору Альпе Чермис поднялся лишь 21-м, проиграв Александру 1 минуты и 10 секунд.

Сергей Устюгов в масс-старте финишировал на пятом месте, и это принесло ему второе место в общем зачете.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Мужчины

Масс-старт. 10 км, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30:55,8

2. Сюр Рете (Норвегия) – 13,9

3. Александр Большунов (Россия) – 22,3

4. Денис Спицов (Россия) – 26,2

5. Сергей Устюгов (Россия) – 35,6

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 41,0

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 44,8

8. Ирину Эстеве Альтимирас (Андорра) – 47,8

9. Андрей Ларьков (Россия) – 53,7

10. Юго Лапалю (Франция) – 59,3...

17. Иван Якимушкин (Россия) – 1:25,6…

19. Артем Мальцев (Россия) – 1:26,1...

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:32,3...

55. Глеб Ретивых (Россия) – 4:30,0…