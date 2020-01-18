Большунов стал первым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Нове Место

Россиянин Александр Большунов финишировал на первой позиции в рамках гонки на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира.
Он преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 45 секунд. Вторым стал финский спортсмен Ииво Нисканен (+24,3), а замкнул тройку лучших Шюр Рете (+40,0) из Норвегии.
Добавим, что другой лыжник из России – Андрей Мельниченко финишировал на четвертом месте.
Нове Место (Чехия)
Кубок мира
7-й этап
Мужчины
15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) – 33.45,0
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24,3
3. Шюр Рете (Норвегия) – 40,0
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 54,0
5. Жан Марк Гайар (Франция) – 55,8
6. Пертту Хувяринен (Финляндия) – 1.01,0
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.12,4
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.13,0
9. Алексей Червоткин (Россия) – 1.14,8
10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.21,4
15. Артем Мальцев (Россия) – 1.35,1...
20. Андрей Ларьков (Россия) – 1.50,3...
25. Александр Бессмертных (Россия) – 2.15,8...
51. Ермил Вокуев (Россия) – 3.30,5...
65. Александр Терентьев (Россия) – 4.42,0