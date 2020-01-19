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Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии - Советский спорт
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19 января 2020 15:56Лыжный спортНечаев Юрий

Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Соревнования проходят в Нове-Место.

На этапе Кубка мира в Чехии завершилась гонка преследования на 15 км среди мужчин.

Первое место занял россиянин Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 37 минут 01,3 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 46,7 секунды, замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Симен Крюгер (47,2).

Андрей Мельниченко занял шестое место (1.32,3).

Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 46,7

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2

4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2

6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3...

13. Андрей Ларьков (Россия) — 2.32,0

14. Артем Мальцев (Россия) — 2.32,8...

20. Алексей Червоткин (Россия) — 2.55,6...

23. Александр Бессмертных (Россия) — 3.05,5...

61. Александр Терентьев (Россия) — 8.18,2.

Напомним, вчера Большунов занял первое место в гонке на 15 км.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии с 25 по 26 января.

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