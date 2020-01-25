Йохауг – победительница скиатлона на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Непряева – шестая Россиянка отстала от лидера на 23,4 секунды.

Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Победительница показала результат 40 минут и 5,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг, отставшая на 15, 5 секунды, замкнула тройку призеров австрийка Тереза Штадлобер (+15,6). Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла шестое место (+23,4). Кубок мира. 11-й этап

Женщины

Скиатлон 7,5 + 7,5 км 1. Тереза Йохауг – 40.05,2 2. Ингвильд Остберг (обе – Норвегия) – отставание 15,5 3. Тереза Штадлобер (Австрия) – +15,6 4. Эбба Андерссон (Швеция) – +15,7 5. Криста Пармакоски (Финляндия) – +22,9 6. Наталья Непряева (Россия) – +23,4.