Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Швеции Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Непряева в субботу пробежала дистанцию за 3 минуты 23,62 секунды. Победительницей стала шведка Линн Сван (3 минуты 23,54 секунды). Замкнула тройку лучших еще одна шведская спортсменка Йонна Сундлинг (+0,10). Отметим, что Ольга Кучерук вылетела в четвертьфинале, а лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг выбыла в полуфинале.