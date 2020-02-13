Александр Легков: Историю с конфликтом Губерниева и Вяльбе раздули журналисты

– Я вообще не знаю, был ли там какой-либо конфликт или эту историю больше раздули журналисты. Поэтому стараюсь особого внимания на все это не обращать. Меня интересуют соревнования, призы, победы наших спортсменов, и этому я радуюсь. А в такие вещи даже не погружался, – цитирует Легкова News.ru.
Напомним, что Губерниев ответил на предложение Вяльбе о запрете российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит саму ее. Глава Федерации лыжных гонок России призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Вяльбе его не интересует.
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав «Жертвы» коронавируса для клубов РПЛ До 21 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, клубы могут искать новичков не только на Западе, но и на Востоке. С учетом последних событий в Китае это направление приобретает особую актуальность. 12.02.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.
13.02.2020 08:30 Футбол Мощенко Захар «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия