Александр Легков: Историю с конфликтом Губерниева и Вяльбе раздули журналисты Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков – о конфликте Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе.

– Я вообще не знаю, был ли там какой-либо конфликт или эту историю больше раздули журналисты. Поэтому стараюсь особого внимания на все это не обращать. Меня интересуют соревнования, призы, победы наших спортсменов, и этому я радуюсь. А в такие вещи даже не погружался, – цитирует Легкова News.ru.

Напомним, что Губерниев ответил на предложение Вяльбе о запрете российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит саму ее. Глава Федерации лыжных гонок России призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Вяльбе его не интересует.