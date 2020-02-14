Ханты-Мансийск в апреле ждет гостей на Югорский лыжный марафон

11 апреля здесь в восьмой раз пройдет Югорский лыжный марафон. На фоне всеобщего «дефицита снега», который отменил многие лыжные марафоны в Москве, Токсово и Германии, этот старт тем более важен. Югра примет несколько тысяч российских и международных гостей и участников. Как и всегда, вместе с обычными любителями лыж, на трассу Югорского марафона выйдут известные лыжники. В прошлом году на лыжне в пойме реки Горная были замечены олимпийские чемпионы и призеры Олимпиады Евгений Дементьев Александр Легков, Александр Большунов, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, известные лыжницы-марафонцы швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клару Моравкову и другие спортсмены.
Для болельщиков генеральный партнер марафона - банк «Открытие» - традиционно организует комфортную лаунж-зону с шезлонгами, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками. Так что этой весной у всех любителей лыжных гонок есть веская причина купить билет на самолет в столицу Югры.
Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться. Каждый, кто чувствует в себе спортивный энтузиазм, может сделать это on-line. Стоимость участия в марафоне зависит от срока регистрации и выбранной дистанции: от 600 до 3100 рублей. Оплатить взнос можно в банкоматах банка «Открытие» или сразу при онлайн-регистрации. Клиенты банка «Открытие» могут также совершить платеж по подготовленным шаблонам в мобильном приложении или интернет-банке. Дети до 12 лет, сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда могут участвовать в марафоне бесплатно. Встретимся на лыжне!
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:09 Футбол «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай «С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий «Россия провалила еврокубки в первые 15 минут вторых таймов» На стадионе «Локомотив» прошла конференция по аналитике и селекции в футболе. 13.02.2020 13:30 Футбол Зибрак Артем Борис Майоров: Президент КХЛ должен быть узнаваемым и признаваемым Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 12.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав