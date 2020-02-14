Ханты-Мансийск в апреле ждет гостей на Югорский лыжный марафон

11 апреля здесь в восьмой раз пройдет Югорский лыжный марафон. На фоне всеобщего «дефицита снега», который отменил многие лыжные марафоны в Москве, Токсово и Германии, этот старт тем более важен. Югра примет несколько тысяч российских и международных гостей и участников. Как и всегда, вместе с обычными любителями лыж, на трассу Югорского марафона выйдут известные лыжники. В прошлом году на лыжне в пойме реки Горная были замечены олимпийские чемпионы и призеры Олимпиады Евгений Дементьев Александр Легков, Александр Большунов, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, известные лыжницы-марафонцы швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клару Моравкову и другие спортсмены.

Для болельщиков генеральный партнер марафона - банк «Открытие» - традиционно организует комфортную лаунж-зону с шезлонгами, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками. Так что этой весной у всех любителей лыжных гонок есть веская причина купить билет на самолет в столицу Югры.

Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться. Каждый, кто чувствует в себе спортивный энтузиазм, может сделать это on-line. Стоимость участия в марафоне зависит от срока регистрации и выбранной дистанции: от 600 до 3100 рублей. Оплатить взнос можно в банкоматах банка «Открытие» или сразу при онлайн-регистрации. Клиенты банка «Открытие» могут также совершить платеж по подготовленным шаблонам в мобильном приложении или интернет-банке. Дети до 12 лет, сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда могут участвовать в марафоне бесплатно. Встретимся на лыжне!