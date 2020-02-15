Рете выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, Большунов - пятый - Советский спорт
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15 февраля 2020 20:15Лыжный спорт

Рете выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, Большунов - пятый

Норвежец Сьюр Рете выиграл гонку на 15 км свободном стиле на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Норвежский лыжник преодолел дистанцию за 30 минут и 41.5 секунды. Второе и третье место также заняли норвежцы Симен Хьестад Крюгер (отставание +1.7) и Финн Хоген Крог (+16.6). Российский лыжник Александр Большунов стал пятым, уступив победителю 22,2 секунды.

Отметим, что Андрей Мельниченко (+35.1) занял 12-е место, Евгений Белов (+39.3) - 14-е, Андрей Ларьков (+52.6) - 16-е, Артем Мальцев (+1:02.6) финишировал 21-м, а Сергей Устюгов (+1,03.1) - 22-м.

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