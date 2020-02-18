Большунов не вышел в финале спринта, Александра сбил норвежец Крюгер В шведском Оре продолжается второй этап «Ски Тура».

Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на втором этапе «Ски Тура». Россиянин упал по ходу полуфинального заезда после контакта с новержцем Сименом Крюгером, и в результате пришел к финишу лишь четвертым.

В финале победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, показав результат 2:02,63. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+2,39), третье – француз Рено Же (+3,7).