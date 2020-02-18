Александр Большунов: Сборная Норвегии собирается бороться со мной нечестно, я очень зол! В полуфинале спринта на втором этапе «Ски Тура» россиянина сбил норвежец Крюгер.

Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов прокомментировал инцидент во время полуфинальной спринтерской гонки на втором этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

Большунову наступил на лыжу норвежец Симен Крюгер, после чего оба лыжника упали. Ни тот, ни другой в финале не попали.

«Инцидент в гонке был очень непонятный, – цитирует Большунова шведская газета Aftonbladet. – Видимо, сборная Норвегии собирается бороться со мной нечестно. Я после сегодняшней гонки очень зол на команду Норвегии. Я просто зол! Чем больше они будут так делать, тем больше будут меня злить и тем сильнее мне придется становиться. Он извинился? Молодец, но этого мало. Нужно бороться честно. Там была очень широкая трасса. Непонятное действие».

В финале победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Другой норвежец Пол Голберг занял 4-е место и в данный момент опережает Большунова на 23 секунды в общем зачете «Ски Тура».