Тренер сборной Норвегии: Очень жаль, что Большунов упал, но так бывает Вчера в полуфинале спринтерской гонки на этапе «Ски Тура» российского лыжника сбил норвежец Крюгер.

Скандальный инцидент произошел 18 февраля во время полуфинала спринта в шведское Оре. Лидеру общего зачета Кубка мира по лыжным гонку Александру Большунову наступил на лыжу норвежец Симен Крюгер, после чего оба лыжника упали. Ни тот, ни другой в финале не попали, а победителем соревнований в спринте стал другой норвежец Йоханнес Клэбо.

Россиянин заявил, что «сборная Норвегии ведет нечестную игру». Главный тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум прокомментировал инцидент в интервью телеканалу TV2:

«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он мог себе позволить эту попытку, ведь они шли очень близко друг к другу. Один из них упал, так бывает. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах, потому что уже привычны. Единственная проблема Симена в том, что он не так часто выступает в спринте. Он попытался обогнать, но это, к сожалению, закончилось неудачей.

Реакция Большунова? Не думаю, что многие хотят проходить через подобное. Очень жаль, что он упал».

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, опережая Клэбо на 482 очка.

Следующая гонка «Ски Тура» и Кубка мира состоится 20 февраля в норвежском Мерокере. Это будет масс-старт на 38 км свободным стилем.