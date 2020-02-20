Йохауг выиграла масс-старт на «Ски Туре», россиянки не попали в топ-20

Норвежка финишировала с результатом 1 час 26 минут 32,8 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг (+4,0). Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Хайди Венг (+1.21,6).
Среди россиянок лучшее время показала Анна Нечаевская, финишировавшая на 22-м месте.
Напомним, что Наталья Непряева снялась с соревнований из-за болезни.
«Ски Тур» завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме.
Кубок мира. 14-й этап. Мерокер (Норвегия)
Женщины. Масс-старт. 34 км
1. Тереза Йохауг – 1:26.32,8
2. Ингвильд Эстберг – отставание 4,0
3. Хейди Венг (все – Норвегия) — +1.21,6…
22. Анна Нечаевская – +6.06,0
23. Алиса Жамбалова – +6.06,2…
40. Алия Иксанова – +7.56,0…
43. Яна Кирпиченко – +9.19,0
44. Диана Головань (все – Россия) – +10.05,8