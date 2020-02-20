Йохауг выиграла масс-старт на «Ски Туре», россиянки не попали в топ-20 Тереза Йохауг победила в масс-старте в рамках 14-го этапа Кубка мира в норвежском Мерокере.

Норвежка финишировала с результатом 1 час 26 минут 32,8 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг (+4,0). Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Хайди Венг (+1.21,6). Среди россиянок лучшее время показала Анна Нечаевская, финишировавшая на 22-м месте. Напомним, что Наталья Непряева снялась с соревнований из-за болезни. «Ски Тур» завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме. Кубок мира. 14-й этап. Мерокер (Норвегия) Женщины. Масс-старт. 34 км 1. Тереза Йохауг – 1:26.32,8 2. Ингвильд Эстберг – отставание 4,0 3. Хейди Венг (все – Норвегия) — +1.21,6… 22. Анна Нечаевская – +6.06,0 23. Алиса Жамбалова – +6.06,2… 40. Алия Иксанова – +7.56,0… 43. Яна Кирпиченко – +9.19,0 44. Диана Головань (все – Россия) – +10.05,8