Вяльбе - о подготовке лыж на последней гонке «Ски Тур»: С первого подъема материлась вся команда В Тронхейме завершилась лыжная многодневка.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на последней гонке многодневки «Ски Тур».

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда. Сейчас сервисменам все сказали. Надеемся, выводы сделаем», - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, вчера Александр Большунов из-за плохой подготовки лыж проиграл многодневку «Ски Тур». На заключительном, шестом этапе многодневной гонки, россиянин пришел к финишу только седьмым.

Победу в гонке одержал норвежец Пол Голберг, который и стал победителем «Ски Тур».