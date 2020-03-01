Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, Россия – 4-я Россиянки отстали от лидеров на 1 минуту 55,2 секунды.

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась женская эстафета 4 по 5 км.

Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Финляндии, замкнули тройку лучших представительницы Швеции. Первая сборная России, за которую выступали Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, стала четвертой, уступив в борьбе за бронзу 0,1 секунды.

Второй российский квартет в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Анны Нечаевской и Дианы Головань занял седьмое место.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг, Хейди Венг) – 50.04,8

2. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) (Финляндия) – отставание 30,3

3. Швеция (Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Майя Дальквист) –1.55,2

4. Россия-1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) (Россия) – 1.55,3...

7. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Диана Головань) (Россия) – 3.37,1.