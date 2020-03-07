Непряева стала пятой в классическом марафоне, победила Карлссон Соревнования этапа Кубка мира проходили в Норвегии.

Лыжница из Швеции Фрида Карлссон с результатом 1:22,19,1 выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Норвегии.

Второй стала норвежка Тереза Йохауг с отставанием в 1,2 секунды, третья — шведка Эбба Андерссон (20,9).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева. Она заняла пятое место, отстав от победительницы на 43,1 секунды.