Кубок мира завершен досрочно из-за отмены гонок в Канаде, Большунов выиграл общий зачет

Международная федерация лыжного спорта официально объявила об отмене этапа Кубка мира в канадском Квебеке. 14 и 15 марта там должны были состояться по две спринтерские гонки у мужчин и женщин (классическим и вольным стелем).
Поскольку ранее FIS уже отменила соревнования в американском Миннеаполисе и канадском Канморе, которые должны были пройти 17, 20 и 21 марта, сезон Кубка мира официально завершен.
У мужчин победителем общего зачета стал российский лыжник Александр Большунов, набрав в 33 гонках 2221 очко. Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726), а третье – соотечественник Клэбо Пол Голберг (1311). Также в первую десятку попал россиянин Сергей Устюгов (908), заняв восьмое место.
У женщин лучшей стала норвежка Тереза Йохауг (2508 очков). Второе место заняла другая норвежская лыжница Хейди Венг (1697), а третье – россиянка Наталья Непряева (1697).
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Дмитрий Сенников: Планирую слетать в марте на концерт Бочелли в Амстердам Гостем редакции «Советского спорта» стал бывший защитник сборной России и «Локомотива», ныне – известный телеэксперт, который внимательно следит за событиями в еврокубках и РПЛ и пока не впадает в панику из-за эпидемии коронавируса. 13.03.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете? Один из самых русских матчей чемпионата «Колорадо» – «Рейнджерс» (3:2 ОТ), вполне возможно, в этом сезоне окажется крайним 12.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Спорт во время чумы. Коронавирус парализовал планету За последние сутки были отменены чемпионат НБА, теннисные турниры, последний этап Кубка мира по биатлону и чемпионат мира фигурному катанию. На носу решения по Евро-2020, Лиге чемпионов, НХЛ, Формуле-1. 12.03.2020 20:00 Футбол Мысин Николай Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей