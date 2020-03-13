Кубок мира завершен досрочно из-за отмены гонок в Канаде, Большунов выиграл общий зачет Соревнования должны были пройти в Квебеке 14 и 15 марта.

Международная федерация лыжного спорта официально объявила об отмене этапа Кубка мира в канадском Квебеке. 14 и 15 марта там должны были состояться по две спринтерские гонки у мужчин и женщин (классическим и вольным стелем).

Поскольку ранее FIS уже отменила соревнования в американском Миннеаполисе и канадском Канморе, которые должны были пройти 17, 20 и 21 марта, сезон Кубка мира официально завершен.

У мужчин победителем общего зачета стал российский лыжник Александр Большунов, набрав в 33 гонках 2221 очко. Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726), а третье – соотечественник Клэбо Пол Голберг (1311). Также в первую десятку попал россиянин Сергей Устюгов (908), заняв восьмое место.

У женщин лучшей стала норвежка Тереза Йохауг (2508 очков). Второе место заняла другая норвежская лыжница Хейди Венг (1697), а третье – россиянка Наталья Непряева (1697).