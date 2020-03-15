Александр Большунов: Я еще не король Российский лыжник прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира.

После отмены заключительных этапов Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде 23-летний российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета.

Свой успех Александр прокомментировал в интервью «РИА Новости»:

«Когда я узнал, что норвежцы отказались ехать в Северную Америку, то очень сильно расстроился, поскольку это мои главные соперники. Это те люди, которые должны были приехать на мой праздник. Но они взяли и оборвали все.

Честно говоря, не помню, какие гонки были самыми сложными, потому что сезон от начала и до конца я прошел на одном дыхании. Как-то все это пролетело одним мигом, даже обидно, что все закончилось.

Давило ли то, что у России почти уже 30 лет не было Большого глобуса? Нет, у меня даже не было этого в голове. Я настраивался на гонки, главное было показать результат в каждой гонке. Для меня важно идти вперед, а не победить в одном турнире, а потом закончить со спортом.

Я еще не король. Есть цели, которые еще не достигнуты, и дальше такие планы, чтобы подготовиться и взять те вершины, которых еще нет в моей коллекции».

Большунов набрал в 33 гонках сезона 2221 очко. Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726).