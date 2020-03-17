Большунов показал самодельный Большой хрустальный глобус (фото) Настоящую награду российскому лыжнику пока не вручили.

Александр Большунов на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию с самодельным Большим хрустальным глобусом, сделав подпись: «Наконец-то он у меня».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наконец-то он у меня🤩🤪🥳 Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov) 17 Мар 2020 в 8:35 PDT

Напомним, что 23-летний россиянин стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам. Заключительные этапы сезона в США и Канаде не состоялись из-за пандемии коронавируса. Церемония вручения трофея также пока не была проведена.

Большунов набрал в 33 гонках сезона 2221 очко. Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726).