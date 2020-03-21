Шведские лыжники провели тайную гонку Они сделали это, несмотря на запрет на проведение соревнований из-за распространения пандемии коронавируса в мире.

Шведские лыжники в количестве 56 человек тайно провели гонку в Эстерсунде. В соревнованиях принимали участие и члены национальной сборной страны.

Победителями стали Эбба Андерссон и Макс Новак. Среди участников гонки, помимо Андерссон, другие члены сборной Швеции — Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм и Оскар Свенссон, сообщает Expresssen.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.