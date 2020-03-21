Шведские лыжники провели тайную гонку

Шведские лыжники в количестве 56 человек тайно провели гонку в Эстерсунде. В соревнованиях принимали участие и члены национальной сборной страны.
Победителями стали Эбба Андерссон и Макс Новак. Среди участников гонки, помимо Андерссон, другие члены сборной Швеции — Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм и Оскар Свенссон, сообщает Expresssen.
Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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