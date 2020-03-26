Большунов пробежал на тренировке 134 км Часть сборной России по лыжным гонкам находится в Архангельской области, где проводит заключительный сбор. Старший тренер сборной Юрий Бородавко рассказал «Советскому спорту», в каких условиях тренируются лыжники.

– Юрий Викторович, какие там условия – снег есть?

– Здесь настоящая зима, безоблачная погода, температура днем минус 7-9, ночью – до минус 12. Шикарно подготовленные трассы, круг составляет 34 км. Здесь уже проводилось много соревнований, а в прошлом году прошел чемпионат России.

– От Архангельска это далеко?

– Это юг Архангельской области, Устьянский район, поселок Октябрьский. До Архангельска более 400 километров по трассе.

– Какие задачи у этого сбора?

– Сезон получился неполным. Март месяц фактически вылетел из-за коронавируса. Поэтому не получилось выполнить весь запланированный объем соревновательной деятельности, а тренироваться все равно нужно. Во многих регионах России со снегом большие проблемы, вот поэтому приехали сюда, в Архангельскую область и проводим тут сборы.

– Большунов – главный герой сезона. Напряжение спало, тренируется в удовольствие?

– Да, Саша получает удовольствие от тренировок. В чем-то испытывает себя. Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительность 6,5 часов. Проехал примерно 134 км. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку.

– Хочу уточнить: 134 км он пробежал без остановок и без отдыха?

– Именно так.