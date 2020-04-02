Елена Вяльбе: У Большунова есть характер, и с этим нам повезло Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Александра Большунова в прошедшем сезоне.

- Сашка в этом году просто не только физически окреп, но и возмужал во всех отношениях. У нас вид спорта стал более нацеленным на тактику и какую-то хитрость, и Саша хладнокровно включается в нужный момент гонки, это очень большой плюс. И несмотря на то, что по ходу сезона были неудачи, после которых хотелось нос повесить, у Сашки есть характер, и с этим нам повезло. Да, после гонок он расстраивается, но он и быстро отходит, это очень важно, чтобы человек не зацикливался, - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что 13 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене заключительных этапов Кубка мира в США и Канаде. Таким образом, Большунов досрочно стал победителем общего зачета. Он набрал в 33 гонках сезона 2221 очко. Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726). Тройку лучших замкнул Пол Голберг (1311).