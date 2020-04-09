Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Россиянин Алексей Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Согласно источнику, отечественный спортсмен делал этот несколько раз. Впервые это случилось именно в Южной Корее. Отмечается, что Полторанину также инкриминируют употребление гормона роста.

Напомним, скандал разгорелся во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, когда россиянин вместе с другими лыжниками был задержан во время антидопингового рейда. Их подозревали в переливании крови.

Позже стало известно, что Полторанин получил дисквалификацию в виде пропуска соревнований на четыре года.