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08 мая 2020 13:52Лыжный спортСергеев Иван

Международная федерация лыжного спорта получила допинговые дела россиян

FIS получила информацию о спортсменах, в делах которых происходили манипуляции согласно расследованию WADA.

Пресс-служба Международной федерации лыжных гонок подтвердила ТАСС получение допинговых дел россиян. Среди них есть как спортсмены, к которым ранее уже применялись санкции, так и новые имена.

Напомним, ранее WADA сообщило о завершении масштабного расследования в отношении 298 российских спортсменов при проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории. В 145 из них были выявлены манипуляции. WADA разослало материалы расследования в различные международные федерации. В том числе - ФИФА.

На основании этих дел федерации совместно с WADA должны принять решения в отношении спорстменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана.

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