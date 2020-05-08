Международная федерация лыжного спорта получила допинговые дела россиян FIS получила информацию о спортсменах, в делах которых происходили манипуляции согласно расследованию WADA.

Пресс-служба Международной федерации лыжных гонок подтвердила ТАСС получение допинговых дел россиян. Среди них есть как спортсмены, к которым ранее уже применялись санкции, так и новые имена.

Напомним, ранее WADA сообщило о завершении масштабного расследования в отношении 298 российских спортсменов при проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории. В 145 из них были выявлены манипуляции. WADA разослало материалы расследования в различные международные федерации. В том числе - ФИФА.

На основании этих дел федерации совместно с WADA должны принять решения в отношении спорстменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана.