«Сегодня пришлось потрудиться». Большунов прокомментировал победу в гонке преследования

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после окончания гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».

«Не сказал бы, что победа делась легко. Сегодня пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было очень тяжело. Всё-таки рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачёте. Впереди ещё много гонок, так что будем дальше бороться», – цитирует Большунова «Чемпионат».

Напомним, россиянин показал лучший результат и занял первое место. Вторым стал его соотечественник – Артем Мальцев, а на третьей позиции расположился Морис Манифика, представляющий Францию. Подробные результаты ЗДЕСЬ.