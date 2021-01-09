Карлссон снялась с «Тур де Ски» из-за травмы ноги

Шведская лыжница Фрида Карлссон завершила свои выступления на «Тур де Ски».

Как сообщает Expressen, 21-летняя спортсменка получила травму ноги после того, как неудачно подтянулась на дверном проеме в отеле. Несмотря на это, шведка смогла пробежать на обезболивающих четвертый и пятый этап соревнований, заняв 9-е и 11-е места соответственно.

В общем зачете Карлссон занимает третье место, уступая лидеру – американке Джессике Диггинс – 1 минуту 42 секунды. Отметим, что вторая строчка за россиянкой Юлией Ступак – ее отставание составляет 55 секунд.