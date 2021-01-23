Иван Черезов: Последние два промаха Мироновой – чистая психология

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов оценил выступления Светланы Мироновой в сегодняшнем масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Отметим, что 26-летняя спортсменка финишировала в гонке на шестом месте, проиграв победительницей – Жюлии Симон из Франции – 29,3 секунды. К последнему огневому рубежу Светлана подходила на первой строчке, однако два допущенных промаха не позволили ей бороться за призовые места.

– Последние два промаха Мироновой – чистая психология. Она знает, как делать правильные выстрелы, а в этой ситуации даже по телевизионной картинке не было видно, куда попали пули. Нужно быть погруженным в стрельбу, не думать о том, что происходит вокруг, на каком ты месте – все эти внешние мысли отвлекают, что приводит к таким большим ошибкам, – цитирует Черезова Sport24.

Миронова набрала 276 очков и расположилась на 18-м месте в общем зачете Кубка мира.