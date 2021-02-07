Ретивых упал в командном спринте на этапе КМ в Ульрисехамне – сборная России не смогла выйти в финал

Сборная России, состав которой представляли Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, не смогла выйти в финал командного спринта на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Отмечается, во время последнего круга гонки Ретивых упал на одном из заключительных виражей, столкнувшись с финном Вернери Сухоненом. Таким образом, Россия завершила соревнования на девятой строчке и лишилась шансов на выход в финал спринта.

Устюгов и Ретивых – единственные российские лыжники, представляющие национальную команду на данном этапе. Остальные спортсмены проходят тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).