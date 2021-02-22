Сергей Турышев: Подготовка к чемпионату мира идет по плану - будем биться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о подготовке спортсменов к чемпионату мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

«Сегодня ребята работали в зале и отдыхали. Все со здоровьем у них в порядке, ничего не беспокоит. Все стараются держать себя в тонусе перед стартом чемпионата мира, стараются улыбаться, не думать, что впереди важный турнир, чтобы заранее психологически себя не втоптать в яму. Шутим друг над другом, смеемся, чтобы психологически быть уверенными. Подготовка идет по плану», - сказал Турышев в интервью «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что лыжники Сергей Устюгов, Денис Спицов и Сергей Ардашев получили различные повреждения в результате падения на контрольной тренировке, но их участию в ЧМ ничего не угрожает.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в немецком Оберсдорфе с 24 февраля по 7 марта.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Еще больше эмоций – здесь