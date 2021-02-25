«Не будем посыпать голову пеплом». Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира.

- Не будем посыпать голову пеплом, все-таки первый день чемпионата мира, он еще достаточно длинный. В любом случае, два человека были в финале. Надо уметь достойно проигрывать сильным соперникам. Считаю, что в спринте Клебо объективно реально лучший в мире, ничего тут не скажешь.

Провал в женском спринте мне вообще непонятен. Что произошло, что случилось, но ближе к вечеру пообщаемся с тренерами, - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что российские лыжницы не смогли пробиться в финальный забег, а Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое места соответственно.

Победу у мужчин в Оберстдорфе праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, у женщин золото завоевала шведская лыжница Йонна Сундлинг.