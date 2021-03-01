Губерниев отреагировал на слова отца финского лыжника Йони Мяки

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания журналистов и отца Мяки.

Представители финских СМИ, подводя итоги командного спринта, назвали лыжника Глеба Ретивых «русской черепахой».

—Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призер. Сегодня они его выиграли, завтра он их выиграет. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — м…а. Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается, — передает слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что 28 февраля норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес стали чемпионами мира в Командном спринте, второе место заняли финские лыжники Ристоматти Хакола и Йони Мяки, бронзу завоевала российская команда в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых.