Владимир Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с завоеванием серебряной медали на дистанции 50 км классическим стилем в рамках чемпионата мира и назвал его главным героем гонки. Об этом 7 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову. Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, что гонку Большунов завершил на третьем месте, но из-за того, что пришедший первым Йоханнес Клебо поспособствовал поломке палки Большунова, норвежца дисквалифицировали. Таким образом гонку выиграл другой норвежец Эмиль Иверсен, а Большунов получил серебряную медаль.