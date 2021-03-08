Александр Большунов: Я спровоцировал стык с Клэбо? У меня не было другого выбора

Российский лыжник Александр Большунов ответил на критику тренера сборной Норвегии Эрика Носсума, выразивший свое недовольство действиями спортсмена на финише марафона на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

Отметим, что норвежский специалист считает, что Александр стал провокатором эпизода со столкновением с Йоханнесом Клэбо, в результате которого соперник россиянина получил дисквалификацию за поломку палки у представителя российской сборной.

– Я спровоцировал стык с Клэбо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение – заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошел именно так, желая выиграть, – приводит слова Большунова RT, ссылающийся на Dagbladet.

Из-за дисквалификации Клэбо первое место в гонке занял другой представитель сборной Норвегии Эмиль Иверсен. Большунов поднялся на вторую строчку.